قام عضو المجلس البلدى سرت غيث عبدالله، وعضو المجلس البلدي سرت إبراهيم امليطان، إذ يرافقهم مدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الأميل بزيارة لمقر مديرية الأمن بسرت.

وخلال الزيارة، التقو خلالها مع مدير مديرية الأمن بسرت عميد الصديق بن سعود.

وتناول اللقاء الاطمئنان على الأوضاع الأمنية بالمدينة والوقوف على الاحتياجات لمديرية الأمن بسرت والجهات التابعة لها.

