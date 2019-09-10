الزنداح يعتمد نتائج إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي

اعتمد السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور “عادل زنداح ” صباح اليوم الثلاثاء 10/9/2019 نتائج اتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي (الدور الاول للعام الدراسي 2018/2019).

حيث جاءت نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية (العامة) على النحو التالي: عدد الطلبة المتقدمون 9446 نجح منهم 4650 لهم دور ثاني 4552 بنسبة 49.2%.

بينما جاءت نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة لطلبة (التكميلي) للعام الدراسي (2018/2019) تقدم لها 569 نجح منهم 251 الراسبون 318 بنسبة 44.1%.

اما المعاهد الخاصة كانت نتائجهم كالتالي تقدم للامتحان 834 نجح منهم 400 راسبون 1 بنسبة نجاح 48.0%.

وقد شارك في مراسم التوقيع مدير مكتب التقويم الفني وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وفي ختام مراسم التوقيع هنأ السيد “د. عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الطلبة الناجحون متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح ، كما حث الطلبة الذين لم يحالفهم النجاح على المذاكرة والاجتهاد للالتحاق بزملائهم.

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