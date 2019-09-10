بالتفاصيل.. نقابة موظفي جامعة طرابلس تستعد للإضراب

أعلنت نقابة موظفي جامعة طرابلس اعتزامها الدخول في إضراب عام بدءًا من يوم الأحد القادم للمطالبة بتعديل مرتباتهم

وجاء قرار افضراب الذي أعلنته جامعة طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” عقب اجتماع لنقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا الليبية.

وتضمن جدول اعتصام أعضاء هيئة الدريس وموظفي التعليم العالي الاعتصام يوم الأحد القادم لمدة يوم واحد في جامعة طرابلس كمكان رئيسي للوقفة الاحتجاجية وجميع الجامعات والمعاهد العليا والاعتصام يومي 22 و23 سبتمبر في جامعة مصراتة كمكان رئيسي وجميع الجامعات والمعاهد العليا وأيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر في جامعة الزاوية كمقر رئيسي وباقي الجامعات والمعاهد العليا وكذلك الاعتصام من 6 اكتوبر وحتى 19 أكتوبر في جامعة الزنتان كمقر رئيسي للإعتصام وجميع الجامعات والمعاهد العليا.

وأكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي والنقابة العامة لموظفي مؤسسات التعليم العالي بعد اجتماعها يوم أمس الاثنين أن تهميش الدولة للعاملين بمؤسسات التعليم العالي واضح للعيان خاصة فيما يتعلق بجداول المرتبات التي ينبغي أن تتماشى مع الظروف التي تشهدها البلاد والتي تحقق العدالة الاجتماعية.

ولفتت النقابة في بيان لها إلى أنه تقرر إصدار جداول مرتبات لشرائح أخرى من الدولة الليبية وهو أمر ترتب عليه غياب العدالة الاجتماعية وما لها من تداعيات داخل المنظومة الاجتماعية” مضيفا أنه “نظرا لعدم تجاوب الجهات المسؤولة في الدولة لعلاج الخلل وقبول المقترحات التي تقدم بها كلا النقابتين لحل مشاكل منتسبيها المهنية الأمر الذي أثر سلبا على سير العملية التعليمية.

وخلص المجتمعون بحسب بيان النقابة إلى التمسك باعتماد جداول المرتبات المقترحة والمتوزانة مع الوظيفة والمؤهل والخبرة المتناسبة مع الوظائف الأخرى داخل الدولة الليبية والمتعلقة بميزان العدالة الاجتماعية”.

وأضاف البيان أنه إذا لم تتعاون “الجهات ذات العلاقة في حلحلة هذه المشاكل والعقبات التي تعيق التعليم العالي فإن المجتمعين مضطرين للجوء إلى الوسائل المشروعة والقانونية التي بها تزاح المشاكل التي تعرقل العملية التعليمية للأستاذ الجامعي”.

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