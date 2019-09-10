بعد توقفه لخمسة أشهر .. مطار الزنتان يستأنف الرحلات

أخبار ليبيا 24 – خاص

حطت في مطار الزنتان أول طائرة ركاب على متنها 161 راكب مند بدء العمليات في محيط طرابلس أبريل الماضي.

ووصلت الطائرة التي تعود لشركة الأفريقية في الذكرى الـ20 لتأسيس الشركة، قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

حيث انقطعت الرحلات لأسباب تشغيلية دام لأكثر من 5 أشهر وعادت الرحلة من مطار الزنتان إلى مطار بنينا الدولي .

وشهد المطار تواجدا كثيفا من المسافرين الذين جاءوا على متن الرحلة، كما أفادت إدارة مطار الزنتان أن 3 رحلات قادمة محجوزة بالكامل بسبب انقطاع الرحلات.

وأكدت إدارة المطار جاهزيتها التامة لتسيير رحلات داخلية وخارجية لسد العجز الحاصل بعد إغلاق مطار معيتيقة الدولي بسبب الأحداث المتلاحقة.

إدارة المطار أوضحت أن الرحالات ستستمر بين مطاري بنينا والزنتان بواقع رحلة أسبوعية كل يوم اثنين إذا لم تقع أي موانع تشغيلية وذلك لرفع معاناة كل الأهالي في المنطقة الغربية بعد إغلاق مطار معيتيقة .

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