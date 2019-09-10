رواندا تستقبل “100” مهاجر عالق في ليبيا

كيجالي 10 سبتمبر 2019 (وال) – وافقت رواندا، الثلاثاء، على استقبال آلاف المهاجرين الأفارقة العالقين في ليبيا، بموجب اتفاق يأمل الاتحاد الأفريقي أن يتكرر مع دول أعضاء أخرى في الاتحاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت سفيرة رواندا لدى الاتحاد الأفريقي هوب توموكوندي غاساتورا: “نستقبل الدفعة الأولى وتضم 100 خلال بضعة أسابيع”.

وجاءت تصريحات غاساتورا بمؤتمر صحفي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في حضور ممثلين للاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في بيان، إن المجموعة الأولى “تضم خصوصا أشخاصا انطلقوا من القرن الأفريقي”.

وسيتم إيواؤهم في مركز مؤقت في رواندا قبل نقلهم إلى أماكن أخرى، ما لم يوافقوا على العودة إلى بلدانهم الأم.

أصبحت ليبيا منذ 2011 نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، الساعين للتوجه إلى أوروبا بحرا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 42 ألف مهاجر موجودون حاليا في ليبيا.

وقال كوزماس تشاندا، ممثل المفوضية العليا للاجئين لدى الاتحاد الأفريقي: “نبذل مساعي حثيثة لإيجاد حلول لهؤلاء”.

والحكومة الرواندية مستعدة لاستقبال 30 ألف أفريقي من ليبيا، علما بأن الخطة تنص على دفعات يضم كل منها 500 مهاجر، لمنع إرباك قدرات البلاد. (وال – كيجالي)

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