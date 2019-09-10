بابل العراقية تحتفل بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تستهل هذه الحلقة من “ثقافة” بتقرير من العراق التي تحتفل بوضع مدينة بابل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. محتطنا التالية تأخذنا إلى ليبيا التي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية الهامة التي تحرص مصلحة الآثار الليبية على ترميمها بالرغم من نقص الإمكانيات. وننتقل إلى لبنان للتعرف على فندق صوفار التاريخي. وننهي جولتنا من فرنسا حيث تسهد مغارة لاسكو التي فتحت أبوابها للزوار، إقبالا منقطع النظير بمعدل يفوق المليون زائر سنويا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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