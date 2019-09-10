رواندا تستقبل الدفعة الأولى لمهاجرين عالقين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وافقت رواندا، على استقبال آلاف المهاجرين الأفارقة العالقين في ليبيا، بموجب اتفاق يأمل الاتحاد الأفريقي أن يتكرر مع دول أعضاء أخرى في الاتحاد.

وقالت سفيرة رواندا لدى الاتحاد الأفريقي “هوب توموكوندي غاساتورا” : “نستقبل الدفعة الأولى وتضم 100 خلال بضعة أسابيع” .

وجاءت تصريحات غاساتورا بمؤتمر صحفي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء في حضور ممثلين للاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في بيان، إن المجموعة الأولى “تضم خصوصا أشخاصا انطلقوا من القرن الأفريقي”.

وسيتم إيواؤهم في مركز مؤقت في رواندا قبل نقلهم إلى أماكن أخرى، ما لم يوافقوا على العودة إلى بلدانهم الأم.

يشار إلى أن ليبيا أصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، الساعين للتوجه إلى أوروبا بحرا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 42 ألف مهاجر موجودون حاليًا في ليبيا.

وأوضح “كوزماس تشاندا” ممثل المفوضية العليا للاجئين لدى الاتحاد الأفريقي: “نبذل مساعي حثيثة لإيجاد حلول لهؤلاء”.

يشار إلى أن الحكومة الرواندية مستعدة لاستقبال 30 ألف أفريقي من ليبيا، علما بأن الخطة تنص على دفعات يضم كل منها 500 مهاجر، لمنع إرباك قدرات البلاد.

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