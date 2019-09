«باشاغا» يبحث مع رئـيس النـادي الأهـلي طـرابلس العديد من المواضيع المتعلقة بالرياضة

المتوسط:

الـتقى وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، ظـهر الـيوم الـثلاثاء الـموافق 10 سـبتمبر 2019م بـرئيس مـجلس إدارة نـادي الأهـلي الـرياضي طـرابلس “سـاسي أبـو عـون”.

وتـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان الـوزارة بـطرابلس مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـمتعلقة بـالـرياضة ولـما لـهذا الـقطاع مـن أهـمية خـصوصاً مـا يـمثله مـن عـمق اسـتراتيجي لـبناء الـمستقبل واسـتقطاب الـشباب وحـمايتهم مـن الاتـجاه إلـى مـمارسة الأشـياء الـمضرة بـصحتهم ومـستقبلهم بـاعـتبارهم عـماد مـستقبل الـوطن.

كـما أشـاد الـوزير، بـالأنـشطة الـرياضية ولـما لـها مـن دور فـي اسـتقطاب الـشباب وتـشجيعهم عـلى مـمارسة الـرياضة وربـطهم بـتلك الأنـدية، وهـو مـا يـمثل تـأمين لـمستقبل الـشباب والـرياضيين، وانـعكاس إيـجابي يـخدم الـجانب الأمـني خـاصة فـي هـذه الـمرحلة الاسـتثنائية والـظروف الـصعبة الـتي يـمر بـها الـوطن.

