برلماني: «غسان سلامة» منحاز لطرف معين

اعتبر عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، “منحاز لطرف معين”، ويريد تطبيق سياسات دول معينة، واصفا إياه “بغير النزيه”.

ورأى الشويهدي، في تصريحات صحفية، أن غسان سلامة شخص مراوغ، ولا توجد أي ثقة في تصريحاته، ويحاول أن “يخلط” الأوراق.

وتابع الشويهدي، أن سلامة يعتمد على الأطراف الدولية، لحل الأزمة الليبية أكثر من الأطراف الداخلية، واصفا هذا الأمر بالشيء المستحيل”.

