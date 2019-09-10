مفوضية اللاجئين تعلن توصلها لإتفاق يقضي بإجلاء طوعي للاجئين من مراكز الإحتجاز في ليبيا

المفوضية قالت في بيان لها نقلاً عن وكالة “سبوتنيك” إن المجموعة الأولى والتي تبلغ 500 لاجئ ستغادر ليبيا إلى رواندا في الأسابيع المقبلة من بين نحو 4700 بموجب آلية ترحيل جديدة سيساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة في جنيف اليوم الثلاثاء إن لاجئين أفارقة يقيمون بمراكز احتجاز في ليبيا في ظل ظروف بائسة سينقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع كيجالي والاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن مجموعة أولى من 500 لاجئ ستغادر ليبيا إلى رواندا في الأسابيع المقبلة من بين نحو 4700 بموجب آلية ترحيل جديدة”.

يشار إلى أنه بحسب بيانات المفوضية يوجد 19 مركز احتجاز رسمياً خاضعاً لسيطرة السلطات الليبية حيث يحتجز بشكل تعسفي نحو 5000 لاجئ ومهاجر.