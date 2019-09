اليوم.. مستجدات الأوضاع في ليبيا على طاولة وزراء الخارجية العرب

المتوسط:

أفادت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، بأن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال اجتماعهم اليوم، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتعقد الجامعة العربية جلسة أعمال الدورة العادية الـ 152 برئاسة العراق خلفا للصومال، ويعتزم أن يبحث وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في كل من سوريا، واليمن، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال، إضافة إلى موضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

