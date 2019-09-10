وصول 11 ألف جواز من الكمية المكدسة بمنظومة الطباعة بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي اليوم الثلاثاء عن وصول 11 ألف جواز سفر من الكمية المكدسة بمنظومة الطباعة بالمنطقة الشرقية وعددها 48 ألف جواز.

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الكمية وصلت بعد أن تمت طباعتها برئاسة مصلحة الجوازات في العاصمة طرابلس.

وأوضح معاون رئيس مصلحة الجوازات أن العمل جارٍ على طباعة باقي الكمية المكدسة إلى أن يتم استكمالها بالكمال.

وأكد العبيدي أنه في الوقت ذاتة جاري العمل على تطوير النظام وترقيته وسيشرع التصوير بشكل مؤقت للحالات الاستعجالية.

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