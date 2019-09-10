المسماري: معركة طرابلس وصلت إلى مرحلة حاسمة جدا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن معركة طوفان الكرامة من ضمن معارك الحرب على الإرهاب، وهي حرب شاملة على التنظيمات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، وعلى غيرهما من المؤثرات الأمنية في الدولة الليبية.

المسماري كشف في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، أن معركة طرابلس وصلت إلى مرحلة حاسمة جدا، لافتا إلى أن الساعات القادمة ستكون حبلى بالأخبار حول تقدمات القوات المسلحة، موضحا أن خطة استدراج الإرهابيين خارج طرابلس، وحرب الاستنزاف تمت بنجاج، وهي شبيهة بعملية تحرير بنغازي، حيث تم القضاء على رؤوس كبيرة من الإرهابيين.

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