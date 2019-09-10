عمليات إجدابيا تكشف عن مفاوضات للبعثة الأممية مع القيادة العامة لإطلاق سراح عنصري المخابرات التركية

وأوضحت الغرفة، في بيان، أمس الاثنين، أن المفاوضات تجري بناء على طلب من الخارجية التركية لإطلاق سراح مواطنيها محمد ديمير وفولكان التينوك، اللذين ألقي القبض عليهما خلال شهر أبريل الماضي، في أحد محاور جنوب طرابلس، واعترفا خلال التحقيقات بجلبهما دعم لـ”قوات الوفاق “.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها أجرت اتصالاً بالأمم المتحدة للإفراج عن اثنين من المواطنين الأتراك، المحتجزين في جنوب طرابلس على يد قوات الكرامة.

وأوضح وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، في تصريحات لصحيفة “ديلي صباح”، أن هناك مبادرات على كل المستويات من أجل إطلاق سراح المواطنين الأتراك الذين كانوا يعملون في مطعم في منطقة قصر بن غشير، مؤكدًا أنه تم إجراء مكالمات هاتفية مباشرة مع المواطنين، وأنه أُبلغ أسرتهما بالتطورات.

يذكر أن الجيش بقيادة حفتر أعلن يوم 4 أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة من سماها “الميليشيات والجماعات المسلحة”.