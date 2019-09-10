منفذ مساعد البري يبدأ تنفيذ قرار دفع رسوم الدخول على المصريين

مدير مديرية أمن مساعد البري العقيد عبد الباسط بلقاسم يصدر تعميما ببدء تنفيذ قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف رقم «198» لسنة 2019، الخاص بجباية رسوم دخول على المواطنين المصريين والشاحنات مشيراً إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار «المعاملة بالمثل»، وفقًا لما جاء في التعميم الذي تحصلت «بوابة الوسط» صورة منه.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا سيبدأ تطبيقه في 15 من شهر نوفمبر المقبل يفرض على المسافرين المغادرين للمطارات المصرية دفع رسوم بقيمة «25 دولارًا أميركيًا»، بما فيهم المواطنون المصريون.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا