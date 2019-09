أمين «وزراء الوفاق» يناقش تحديات امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية

المتوسط:

اجتمع الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور، الطاهر عامر، اليوم الثلاثاء، رفقة مديري مكتب دعم القرار و إدارة المتابعة المكلف، والمختصين بملف التعليم بالديوان، بأعضاء من اللجنة التنفيذية للامتحانات، برئاسة الدكتور محمد العتوق، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، ومدير المركز الوطني للامتحانات الدكتور “محمود البوعزي”، ومدير مصلحة التفتيش التربوي الدكتور “علي المهنكر”، وذلك للوقوف على مجمل التحديات التي تواجهها امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع بحث أيضا المقترحات والحلول التشريعية والتنفيذية الواجبة للدفع بتطوير أداء الامتحانات بشكل يضمن جودة مخرجات التعليم الأساسي والمتوسط.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، نخبة من رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري الإدارات بوزارة التعليم.

وأكد الاجتماع، على أهمية تطبيق التشريعات القائمة والإجراءات المتعلقة بإتمام امتحانات المرحلة الثانوية.

كما استعرض الاجتماع، الآليات المتبعة لوضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وعدم تسربها، بالإضافة إلى الطرق والبدائل التي تم اتخاذها في معالجة عدم استكمال المناهج المقررة في ظل اعتماد أسئلة موحدة .

وتم التطرق إلى الآليات المتبعة للتنسيق مع القطاعات الأخرى حول الخدمات اللوجستية على مستوى الممتحنين وبيئة العمل.

كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجه المركز الوطني للامتحانات، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم للمركز لسير الامتحانات.

