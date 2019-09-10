قسم مكافحة المخدرات شحات يضبط كمية من مخدر الحشيش بقيمة ربع مليون دينار

ليبيا – أكد رئيس قسم مكافحة المخدرات بمدينة شحات العقيد سعد صالح أن أفراد القسم تمكنوا من ضبط كمية من الممنوعات بحدود 50 كيلو غراما نوع (H8)تقدر قيمتها المالية بحوالي ربع مليون دينار.

وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أوضحت أن قسم مكافحة المخدرات قام بمصادرة المواد وذلك بعد تأكدهم من معلومات سابقة تفيد بأن هناك أشخاصا خارجين عن القانون يحاولون تهريب شحنة من المواد المخدرة بحدود البلدية.

وأشار صالح بأن القضية أحيلت للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات اللازمة،مثمناً جهود مدير أمن شحات العميد محمد فرج علي و دعمه المتواصل لرجال الأمن. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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