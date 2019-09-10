كونتي: إعادة الإستقرار إلى ليبيا من أولوية الجهاز التنفيذي الجديد للحكومة

ليبيا – وصف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي إعادة الاستقرار إلى ليبيا بـ”الاولوية” للجهاز التنفيذي الجديد وذلك في خطاب الاثنين أمام مجلس النواب في روما قبل التصويت على الثقة.

كونتي قال وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الاثنين :”التزامي المتواصل والشخصي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة”.

وإختتم كونتي حديثه :”لكن بالتأكيد التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط في الواقع ، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات،أو من أدائي دور المترجم في أوروبا للدور الإيجابي الذي بوسع القارة القيام به في الديناميات الدولية”.

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