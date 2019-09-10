شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة قتلت 38 عنصرًا تابعًا للمليشيات جنوبي طرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة تمكنت قتل 38 عنصرًا من المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وذلك في عملية استدراج وصفتها بـ “الأكبر” خلال اليومين الماضيين.

كما أكدت الشعبة، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الاشتباكات في جنوب طرابلس من تدمير عدد 7 آليات تابعة للمليشيات.

وذكرت الشعبة أن على الرغم من الهجمات التي شنتها مليشيات الوفاق على القوات المسلحة إلا لم تستطع زحزحت وحدات القوات المسلحة من تمركزاتها.

وأكدت أن القوات المسلحة أجبرت المليشيات على جر أذيال الهزيمة أمام صمود جنودها البواسل.

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