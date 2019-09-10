السراج يبحث مشاكل قطاع النقل البحري

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس الشركة العامة للنقل البحري ومدير عام محفظة ليبيا افريقيا للإستثمار.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع العام للشركة الوطنية للنقل البحري وبحث بصفة خاصة معالجة مسألة القروض الممنوحة من قبل المحفظة للشركات التابعة والمملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم تسوية هذه القروض بصورة نهائية في إطار ما قدمه المجلس الرئاسي من معالجة للاعتلالات القانونية للاتفاق حول عملية الإقراض وبذلك تم إقفال الملف الذي ظل عالقاً لمدة فاقت العشرة سنوات وبذلك يتمكن الطرفين من مواصلة التعامل.

ومن ناحية أخرى،جدد السراج التأكيد على ضرورة تطوير أداء قطاع النقل البحري محلياً ودولياً لخدمة المواطن ومصلحة الدولة.

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