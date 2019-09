اجتماع «السراج» مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

المتوسط:

واصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، لقاءات التشاور الوطني مع فعاليات المجتمع الليبي، بلقاء عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وافتتح السراج، الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس بكلمة أعرب في بدايتها عن تقديره لما أبداه أعضاء الهيئة من إصرار على إنجاز مشروع الدستور، بإجراءات صحيحة وبرؤية وطنية، رغم كل العراقيل التي واجهت عملهم، وقال إن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب من خلال الاستفتاء.

وأشار السراج، إلى أن المجلس كان سباقا بالترحيب بمشروع الدستور فور صدوره، احتراما للمسار الدستوري، وإيمانا منه بأن الدولة لن تستقر وتنهض إلا بدستور دائم.

وتحدث السراج، عن الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور قائلا، أن المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات، وأضاف أن بعض النقد كان مسيساً، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما أن هناك فئة اعترضت دون أن تقرأه.

وقال السراج، إنه كان يتمنى أن يتفق مجلسي النواب والدولة على إنجاز الاستفتاء وإصدار قوانين صحيحة وليست معيبة، وأضاف بأنه مازال يأمل أن يدرك الجميع بأن بلادنا تمر بمرحلة مصيرية، تتطلب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية.

وأوضح السراج، أن دور حكومة الوفاق الوطني كان من المفترض أن يكون لمرحلة انتقالية والتمهيد لإنجاز الدستور والاشراف على الاستفتاء واجراء الانتخابات العامة، مضيفا أن هذا ما كنت انادي به في مبادراتي السياسية، ولكن للآسف قامت عدة أطراف محلية ودولية بفعل كل ما يمكن لإجهاض هذا المسار.

