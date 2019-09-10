مقتل عنصرين تابعين لقوات الوفاق في غارة جوية على محور السواني 

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن احد عنصرين من عناصر قوات الوفاق قتلا خلال غارة لسلاح الجو التابع للقيادة العامة على تجمع مسلحي الوفاق في محور السواني طرابلس.

وأضاف المصدر أن المدعو محمد أحمد تمر امعيو الشهير بـ “ماوو” من مواليد 1994 من مدينة مصراتة والتابع لكتيبة “لواء المحجوب” قتل خلال الضربة الجوية.

وأكد المصدر أن أحد عناصر كتيبة “لواء المحجوب” أيضًا ويدعى علي عمر الشاوش الشهير ‎”الشاوش” قال كذلك في الغارة فجر اليوم.

وأشار المصدر إلى أن “الشاوش” من مواليد 1996 ومن مدينة ‎مصراتة قتل بعد استهدافهم في غارة جوية في محور السواني طرابلس.

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