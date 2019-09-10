سلامة يبحث مع سفيرة كندا لدى ليبيا التطورات السياسية الأخيرة في البلاد

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري تشايلدز.

وبحسب البعثة الأممية فقد بحث سلامة وتشايلدز التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، والأوضاع الدولية المستجدة، والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا.

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