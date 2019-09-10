اخبار ليبيا الان

سلامة يبحث مع سفيرة كندا لدى ليبيا التطورات السياسية الأخيرة في البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري تشايلدز.

وبحسب البعثة الأممية فقد بحث سلامة وتشايلدز التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، والأوضاع الدولية المستجدة، والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك