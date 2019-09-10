بالصور | الثني يتفقد مخازن الشركة العامة للكهرباء بمدينة بنغازي

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين زيارة تفقدية لمخازن الشركة العامة للكهرباء ببنغازي لتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة وأبرز المواد التي وردتها الحكومة وكذلك الاحتياجات اللازمة.

الثني تفقد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كافة مشتملات المخازن رفقة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المخازن تضمنت من المواد التي تم توريدها حديثا على كوابل كهربائية بطول 1500 كيلومتر و329 محول و3500 أعمدة انارة بالإضافة إلى 5000 رؤوس إنارة.

كما تضمنت المخازن 110 أبراج إنارة و 13 محطة جاهزة إضافة إلى صناديق التوزيع ولوحات بعدد 212 قطعة و 71 وحدة حلقية وعدد 851 مانعة صواعق.

واشتملت التوريدات كذلك على 851 من القواطع الهوائية و 7100 عمود خشبي و2800 حامل مخطط، و110 قطع من أبراج الشد.

هذا وضمت التوريدا كذلك 1880 علبة توزيع وعدد 2000 قطعة من عوازل الضغط العالي والمنخفض إضافة إلى نهايات ووصلات بعدد 2000 قطعة وأسلاك بطول قدره 3000 كيلومتر.

وبدوره،أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء أن هذه التوريدات من شأنها تعزيز استعدادات الهيئة لاستقبال فصل الشتاء وسد أي عجز قد يطرأ على الشبكة العامة.

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