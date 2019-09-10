“مالية الوفاق”: تنفيذ أذونات صرف مرتبات أغسطس

أصدرت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني بيانا اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، نوهت فيه إلى تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأضافت إدارة الميزانية في بيانها أنه تمت إحالة المرتبات إلى مصرف ليبيا المركزي وفقا لما ورد في مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وذلك لتكملة الإجراء المتبع.

وكان المصرف المركزي قد أشار إلى أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغت 13.8 مليار دينار خلال الثمانية الأشهر الماضية أي ما يعادل 55% بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق العام.

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