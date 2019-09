«معيتيق» يبحث مع وزير المواصلات صيانة الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومدن الساحل

المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الثلاثاء مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، لاستعرض نتائج الاجتماعات التي عقدت مع الأجهزة التابعة لوزارة المواصلات والمشرفة على تنفيذ مشاريعها والخطوات المتخذة لتحديد المشاريع التي لها الأولوية في التنفيذ، ومنها صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينة طرابلس ومدن الساحل.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء للإجراءات المتخذة من قبل وزارة التخطيط بشأن اعتماد المشاريع الخاصة بالطرق والمطارات بمختلف المدن الليبية، والتي ستسهم في معالجة المختنقات المتعلقة بعمل المطارات والطرق .

وأكد النائب على ضرورة البدء بصيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينة طرابلس والمدن الساحلية نظراً لأهميته.

