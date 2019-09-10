“الأمان” يوفّر خدمة تغني عن الذهاب للمصرف

أعلن مصرف الأمان اليوم الثلاثاء عن توفير خدمة ذاتية جديدة وهي طباعة بطاقة سحب محلية أو دولية لشركتي “ماستر كارد” و”فيزا” عن طريق آلة طباعة البطاقات “كيوسك” دون الحاجة للذهاب إلى المصرف.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي لمصرف الأمان وأكد المصرف أنه بإمكان العملاء التحصل على بطاقة السحب سواء كانت محلية أو دولية خلال الفترة القادمة وسيتم إتاحة طلبها في الأسابيع القادمة من خلال تطبيق أمان موبايل “صيرفة” أو عن طريق الفروع الافتراضية للمصرف.

وأشار المصرف إلى أنه سوف يقوم بالكشف عن الطريقة التوضيحية للعملية كاملة، مبينا أن أن “كيوسك” ستعمل لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

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