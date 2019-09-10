سفن “صويا وأرز وسيارات” تصل ميناء الخمس

كشفت الشركة الليبية للموانئ اليوم الثلاثاء، عن السفن الراسية بميناء الخمس البحري، وقالت إن السفينة “اسبت ابيدا” رست على الرصيف رقم 19 وعلى متنها أكثر من 6000 طن من الصويا الصب.

ودخلت السفينة “ام جيه بولكير” على الرصيف رقم 16 محملة بـ19 ألف طن من الأرز مكيس، بينما رست السفينة “ايفان” التابعة لوكالة المرجان الأحمر على الرصيف رقم 14 وعلى متنها 212 سيارة.

كما رست على ميناء الخمس السفينة “ميتليد ايه” التابعة للوكيل الملاحي ليبيا على الرصيف ذاته وعلى متنها 77 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

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