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الجهيناوي: ليبيا تعيش “حربا أهلية” حقيقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ما يحدث في ليبيا هو “حرب أهلية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف الجهيناوي أن الملف الليبي أساسي وجوهري لأن ليبيا دولة جارة، معتبرا الدور التونسي “واجب أخلاقي لمساعدة أخوتهم في ليبيا”.

وتمنى أن يصدر عن اجتماع (وزراء الخارجية العرب) ما يؤكد التزام الدول العربية المجتمعة بضرورة وفق إطلاق النار، لمساعدة الليبيين والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سياسي سلمي فيما بينهم، حسب القواعد الموضوع من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه “لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، بسبب نتائجه المؤسفة”، مبينا أن بلاده لا تؤيد أي طرف سواء الغرب أو الشرق، وقال “نحن مع كل الأطراف”.

وطالب الوزير التونسي بضرورة مساعدة المجموعة العربية والدولية لوفد الأمم المتحدة، لأنها لن تتمكن وحدها من حل تلك القضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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