انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الـ 152 لمجلس الجامعة العربية، الثلاثاء، لمناقشة عدة قضايا، بينها الملف الليبي.

ويبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، 8 بنود رئيسية، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، والأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية، وإمكانيات اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في كل من السودان، والصومال.

