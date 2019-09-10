مؤكدة أنهم قلة.. عمليات الكرامة تتوعد قوات الردع

أخبار ليبيا 24 – خاص

توعدت غرفة عمليات الكرامة، بالقضاء على العناصر المتبقية من قوات الردع التابعة لداخلية الوفاق المعترف بها دوليًا والتي يترأسها عبد الرؤوف كارة، مؤكدة أن أعدادا قليلة منهم تتواجد في الجبهة بزعم تأمين طرابلس.

وتهكمت الغرفة، في بيان نشره مركزها الإعلامي، اليوم الثلاثاء، على القدرة القتالية لقوات الردع، في إشارة إلى إعلان الأخيرة سقوط 28 عنصرا منها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

الغرفة أشارت إلى أن أعدادا قليلة من قوات الردع تتواجد في الجبهة، وباقي أفرادها يقومون باحتلال طرابلس تحت ادعاء تأمينها.

ونقل البيان، تحذيرات قوات الجيش الوطني، لأفراد المليشيات بأن من يصر على المواجهة ولا يستمع إلى التنبيهات التي تصدر عن غرف العمليات سيلقى نفس مصير هؤلاء.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن عن سقوط أكثر من مائتي قتيل على مدى ثلاثة أيام من العمليات العسكرية في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق، بين ضربات جوية ومواجهات على الأرض في المحاور.

وأوضح المركز، في بيان، أمس الإثنين، أن نسبة مواجهات محور السبيعة شكلت أكثر عدد، مؤكدا وجود أعداد مضاعفة للقتلى، لم يستطيعوا إحصاءها حتى الآن من الجرحى.

وعزا المركز، سقوط هذه الأعداد من القتلى والجرحى، إلى تحريض جماعة الإخوان التي وصفها بالإرهابية، التي تدفع بهم للموت لاستمرار النهب والجريمة والإذلال، وبقاء هذا السرطان جاثما على صدر الوطن، بحسب البيان.

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