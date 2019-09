«بلدي سرت» يقف على سير العمل بفرع صندوق الضمان الاجتماعي

المتوسط:

قام عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، ابراهيم امليطان اليوم الثلاثاء، بزيارة لمقر فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن امليطان التقى خلال الزيارة مع مدير فرع الصندوق محمد السائح، للاطمئنان على سير العمل بفرع صندوق الضمان الاجتماعي الوسطى والمكاتب الخدمية التابعة له بشكل منظم من حيث تسهيل إجراءات المتقاعدين، مضيفا أنه بصدد صرف مرتبات شهر سبتمبر للمتقاعدين.

