الاتحاد الأوروبي يرحب بالتفاهم الإفريقي الأممي بشأن المهاجرين من ليبيا

رحبت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا.

وبحسب وكالة “آكي” أثنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد في تغريدة عبر موقع “تويتر”، على ما وصفته بـ”كرم” دولة رواندا.

وأكد الأوروبيون على ضرورة تسريع العمل من أجل التعامل مع الاحتياجات الطارئة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أكدت استمرارها في بذل المزيد من الجهد لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل تقديم المزيد من الدعم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا .

وشددت البعثة على أن نهج الاتحاد الأوروبي في حماية المهاجرين واللاجئين ودعم إعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية يؤدي إلى تحقيق نتائج قوية.

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