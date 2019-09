«داخلية الوفاق» تبحث مع أطباء بلا حدود سبل التعاون

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة المنظمة الدولية لأطباء بلا حدود.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، ناقش سبل التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة فيما يتعلق بملف الهجرة والمهاجرين ومراكز الإيواء خاصةً في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس.

وشدد الشيباني، على ضرورة العمل على إيجاد حلول لمراكز الإيواء وما تشهده من ازدحام نتيجة نقل المهاجرين من مراكز الإيواء الموجودة بجنوب العاصمة طرابلس، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود بين كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة وذلك لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية لهؤلاء المهاجرين.

