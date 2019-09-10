العامة للكهرباء تنفي خروج 7 وحدات توليد وتحذر من صفحات مزورة

أخبار ليبيا24

نفت الشركة العامة للكهرباء ماتروجه بعض الصفحات المزورة عل مواقع التواصل الاجتماعي حول خروج 7 وحدات توليد عبر بيان سينشر مساء هذا اليوم الثلاثاء.

وأكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن جميع وحدات التوليد المذكورة تعمل بشكل طبيعي.

وأوضحت الدائرة أن ساعات طرح الأحمال التي زادت يوم أمس واليوم نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية أدى إلى وجود عجز في التوليد وصل إلى 1400 ميغاوات.

ولفتت إلى أنه حسب توقعات الأحوال الجوية فإن موجة الحر تستمر إلى يوم الخميس وتبدأ في الانخفاض مع صباح يوم الجمعة، موضحة أن المواطن وسيلاحظ تحسنًا ملحوظًا في التقليل من عدد ساعات طرح الأحمال .

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