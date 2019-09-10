المتوسط:

أعربت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبها بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا.

وبحسب وكالة “آكي” أثنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد في تغريدة عبر موقع “تويتر”، على ما وصفته بـ”كرم” دولة رواندا.

وشدد الأوروبيون على ضرورة تسريع العمل من أجل التعامل مع الاحتياجات الطارئة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

The post خارجية الاتحاد الأوروبي ترحب بمذكرة التفاهم الخاصة بالمهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

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