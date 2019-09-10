بنغازي-العنوان

جرى اليوم الثلاثاء التوقيع على محضر تسليم الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين للحكومة المؤقتة بين العميد ركن غيث الشريدي رئيس اللجنة الإدارية بالهيأة والعميد مهندس رمضان محمد بلقاسم رئيس لجنة الاستلام المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وجاء التوقيع بناء على كتاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن إعادة تبعية الهيأة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين للحكومة المؤقتة.

وأكد العميد الشريدي، أن ملف الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة هو ملف يحتاج إلى وقفة جادة من جميع مؤسسات الدولة خاصة التي لها ارتباط وثيق بالهيأة، وذلك وفقا لما نصت عليه القوانين والتشريعات المسيرة لعمل الهيأة كوزارة العمل والتأهيل في جانب العمل والتدريب والتأهيل للفئات المستهدفة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية الأخرى.

وأثنى الشريدي، على ما بذله أعضاء اللجنة الادارية وموظفي الهيأة من جهد طيلة فترة وجوده بالهيأة، داعيا لمن سيخلفه بالتوفيق والسداد.

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