أعلنت إدارة محطة «زلطن الجنوبية» القاطنة بجانب السوق الشعبي عن فتح أبوابها للمواطنين لتزويد سيارتهم بالوقود «البنزين» غدًا الأربعاء.

كما أعلنت، أن محطة (كوكب الشرق )ستفتح أبوابها غدًا أمام المواطنين لتزويد مادة (البنزين ) وهي القاطنة علي طريق رقدلين.

