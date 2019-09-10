الزائدي: هذه أسباب فشل رؤساء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

اكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي أن من أسباب فشل البعثة الأممية إلى ليبيا هو اعتمادها على موظفين صغار من بعض الدول لديهم أجندات خاصة في ليبيا

وقال الزائدي في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إنه “من أسباب فشل رؤساء بعثة الأمم المتحدة للدعم ومبعوثي الأمين العام الى ليبيا، في إيجاد حل قابل للنجاح، هو اعتمادهم على موظفين صغار من بعض الدول لديهم أطماع وأجندات خاصة” مضيفا “حكايات معين شريم وهنادي لم تكن حالات منفردة، وكذلك دور المستشارين الليبيين الذين نجحوا في تمرير مواقفهم الخاصة وأجنداتهم، ولعل مثل اتفاقات الصخيرات العبثية وما نتج عنها يعكس حقيقة دور المستشارين الليبيين في صياغة اتفاق غير قابل للتطبيق”.

ودعا الزائدي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز إلى ضرورة التخلص من نفوذ المستشارين الغرضيين والموظفين الفاسدين إذا كانوا راغبين في تحقيق نجاح في حل الأزمة الليبية.

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