مؤسسة الشراكة المجتمعية ببنغازي تواصل تكريم الدفعة الخامسة لسفراء الدولة المدنية

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- تواصل مؤسسة الشراكة المجتمعية للتغيير السلمي ببنغازي، تكريم الدفعة الخامسة لسفراء الدولة المدنية.

هذا وتقام مراسم التكريم خلال احتفالية تقام بمسرح الطفل ببنغازي، تستهدف تكريم عدد “100” سفير، ضمن برنامج الدورة التي ترعاها المؤسسة ببلدية بنغازي.

وأشاد الناشط المدني جبر الأثرم بجهود مؤسسة الشراكة المجتمعية للتغيير السلمي، في إعداد ورعاية مثل هذه الدورات، لتهيئة كوادر وشخصيات دبلوماسية، للعمل كسفراء للدولة المدنية، التي تسعى لإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتنادي بالفصل بين السلطات.

وتطرق جبر الأثرم – في كلمته – لدور المؤسسة العسكرية وتضحيات القوات المسلحة العربية الليبية، من أجل قيام الدولة المدنية، مؤكدًا أن دور القوات المسلحة دورًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لقيام الدولة المدنية.

وتتخلل احتفالية التكريم، عرضًا توضيحيًا ميدانيًا، وآخر نظري لبرنامج السفراء طيلة فترة الدورة، وفى ختام الحفل يتم تقديم درع تقدير لفريق التحدي، باعتباره أفضل فريق في الدفعة الخامسة لسفراء الدولة المدنية. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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