“سيف الإسلام القذافي و حقيقة وفاته”

العنوان_ليبيا

كثر الحديث في العامين الماضيين في ليبيا عن سيف الإسلام القذافي بعد اطلاق سراحه الذي كان يحتجز فيه بمدينة الزنتان ، خاصة بعد إعلان ترشحه في مارس من العام الماضي للسباق الرئاسي المقبل في ليبيا عبر مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمه “أيمن بوراس ” من تونس .. منذ اطلاق هذا الإعلان ثار الجدل وتطايرت الأسئلة حول سيف الإسلام أين هو ؟ لماذا لا يظهر في وسائل الإعلام ؟ لماذا لايوجه خطاباً ولو صوتياً لأنصاره ومؤيديه ؟ لماذا لاتوجد أي مؤشرات حول مكان وجوده ؟ … كل هذه الأسئلة التي تبقى حائرة ومحيرة وتفتح بشكل جدي باب التكهنات حول مصيره .

لماذا لايظهر ؟

السؤال الأول الذي يطرحه المهتمون بقضية اختفاء سيف الإسلام القذافي .. هو لماذا لايظهر الرجل في تسجيل سواء مرئي أو حتى صوتي ليوجه رسائل لمؤيديه المتعطشين لكلمة منه .. ولماذ لم تظهر حتى صورة واحدة له منذ اطلاق سراحه في الحادي عشر من يونيو من العام 2017 أي قبل عامين بالتمام والكمال .. المتساءلون عن سبب انعدام التسجيلات والصور لسيف الإسلام تزيد حدة حيرتهم وسيل أسئلتهم عندما تمر مناسبة تستحق أن يظهر فيها ويقول شيئاً ما فيها مثل ذكرى تولي القذافي للحكم في 1 سبتمبر من كل عام .. ثلاث فواتح لسبتمبر مضت منذ اطلاق سراحه دون أن يقول شيئاً أو يصرح بكلمة واحدة .. ويجيب هؤلاء عن هذه التساؤلات قائلين .. الأموات وحدهم لايصدرون أصواتاً لايمكن لحي أن يحجم عن الكلام إلى الأبد .

أين مكانه ؟

السؤال الثاني المهم الذي يطرحه المهتمون بقضية سيف الإسلام القذافي يدور حول مكانه .. وكيف يمكن لرجل بحجم وأهمية سيف الإسلام ان يخفي مكان وجوده عن الأعين المتربصة والباحثة عنه بشغف .. كيف يتمكن من التخفي بهذه الدرجة في زمن تطورت فيه أدوات المخابرات مستفيدة من التطور التكنولوجي في مجالي الانترنت والمراقبة من الجو .. كيف يمكن مع كل هذه المعطيات أن لاترشح حتى شائعة حول مكان وجود سيف الإسلام .. يقول المراقبون الإجابة المنطقية لهذا السؤال هي إن سيف الإسلام لم يغادر الزنتان منذ سجن فيها ولوكان فوق الأرض فمن المستحيل أن يخفي مكان وجوده بهذه الدرجة التي تحوله إلى مايشبه الشبح الذي لاتراه عيون الأخرين .

هل الخوف دافع للتخفي

ويتساءل المتساءلون حول مصير سيف الإسلام القذافي عن السبب الذي قد يدفعه للتخفي والهرب من عيون الأخرين مرجحين خوفه من القبض عليه مجدداً هذه المرة من قبل الشرطة الدولية كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بموجب حكم غيابي يتهمه بقتل متظاهرين إبان ثورة فبراير في العام 2011 .. ولكنهم يقوضون هذه الفرضية عند وضعها موضع التحليل قائلين إن المستحيل بعينه في زمن التطور التكنولوجي الرهيب الذي نعيشه أن ينجح سيف الإسلام أو غيره من الهرب إلى الأبد من عيون الاستخبارات الغربية مهما كان حريصاً وماهراً في الهروب والتخفي .

غياب يؤكد الشكوك

ويؤكد مراقبون بأن غياب نجل القذافي سيف الإسلام عن الظهور في مناسبة مثل ذكرى الفاتح ن سبتمبر يؤكد الشكوك حول مصيره ومقتله ، خاصة مع الترقب الكبير الذي عاشه مناصروه ترقباً لظهوره هذا وكون الظروف الحالية مناسبة تماماً له للدعاية لنفسه وتحميس مناصريه .

ماذا حدث إذاً؟

كل هذه التساؤلات التي طرحها التقرير لم تأتي من فراغ بل لتحليل مصداقية معلومة استخباراتية تحصلت عليها العنوان تشير إلى وفاة سيف الإسلام القذافي قبل الإعلان عن اطلاق سراحه بأيام متأثراً باصابته بمرض السل في سجنه .. وتقول المصادر أن سيف الإسلام كان قد طلب نقله إلى الجزائر للعلاج قبل اطلاق سراحه وهو مارفضته الجهة التي تسجنه خوفاً من فراره … وتقول ذات المصادر أن سبب عدم إعلان وفاة نجل القذافي تعود لتخوف الجهة لتي أعلنت اطلاق سراحه من الملاحقة الدولية بتهمة التسبب في مقتله مادفعها إلى اللجوء إلى حيلة ” إعلان اطلاق السراح ” دون نشر صورة واحدة لعملية اطلاق السراح واخراجه من السجن مايفتح باب التكهنات ويضفي مصداقية على المعلومات المشار إليها .. وتشير صحيفة العنوان هنا إلى أنها لا تعلن وتؤكد خبر وفاة سيف الإسلام القذافي بل تمارس جزء من عملها الصحفي بتحليل المعلومات الواردة إليها من مصادرها إلى حين تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية