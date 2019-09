المتوسط:

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن إعادة الاستقرار إلى ليبيا له ”الأولوية” للجهاز التنفيذي الجديد.

جاء ذلك خلال خطاب الاثنين أمام مجلس النواب في روما قبل التصويت على الثقة.

وقال كونتي وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية :”التزامي المتواصل لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة”.

وأضاف كونتي، ” التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط في الواقع ، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لأفريقيا سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات”.

The post إيطاليا: إعادة الاستقرار إلى ليبيا من أولوية الجهاز التنفيذي الجديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية