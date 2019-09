تفعيل مكتب «الشرطة القضائية».. وافتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة

المتوسط:

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية ملازم أول، الصديق الزاوي، بـ تفعيل مكتب جهاز الشرطة القضائية وافتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة درنة.

وأضاف الزاوي،: «نحن اليوم نقف في مدينة درنة الأبية التي كانت بالأمس في طائلة الإرهاب، الآن درنة حُررت بفضل القوات المسلحة، الآن وبالتنسيق مع وزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية لتفعيل مكتب جهاز الشرطة القضائية بدرنة، الآن افتتحنا مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة، وهذا إنجاز عظيم».

