«شؤون اللاجئين»: الاتحاد الأوروبي يُساهم في تمويل عملية نقل المهاجرين

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن لاجئين أفريقيين موجودين بمراكز احتجاز في ليبيا، في ظل ظروف بائسة، حيث أنهم سينقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع كيجالي والاتحاد الإفريقي.

ولفت المتحدث باسم المفوضية “بابار بالوش” خلال إفادة في جنيف، إلى أنه سيتم إجلاء مجموعة أولى تضم 500 لاجئ من منطقة القرن الإفريقي خلال الأسابيع المقبلة، من بين أربعة آلاف وسبعمئة مهاجر يقدر أنهم محتجزون في ليبيا، بمقتضى آلية نقل يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي.

