“كارثة صحية” قرب رئاسة الوزراء بطرابلس

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه تم إغلاق مطعم لبيع “البيتزا والشاورما” في منطقة بن عاشور قرب رئاسة الوزراء في طرابلس، لارتكابه مخالفات صحية عديدة.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن الحرس البلدي المصاحب لقسم الرقابة الداخلية التابع لفرع طرابلس خلال جولة تفتيش بمنطقة بن عاشور، قرر إغلاق المحل بسبب عدم التزامه بملاحظات وجهت له في جولة سابقة الأسبوع الماضي.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية أن المحل لم ينفذ أيا من الملاحظات حتى اليوم، لذلك تقرر إيقافه عن النشاط من قبل الحرس البلدي لحين تحقيق الشروط المطلوبة.

يشار إلى أن الملاحظات على المحل تتمثل في عدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، ووجود لحم “برغر” مغلف غير مدون عليه تاريخ الصلاحية، ووجود عجينة منبعث منها روائح كريهة لتحضير البيتزا، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعمل، وعدم إلغاء السكن داخل المقهى.

كما قرر الحرس البلدي إغلاق محل مواد غذائية ومخبر بالمنطقة ذاتها وتشميعهما بالشمع الأحمر وذلك لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية بكثرة وعدم تصويب أوضاعهما.

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