شكري: هناك حاجة إلى إنجاز تسوية سياسية شاملة والنأي بليبيا عن فوضى الميليشيات

شارك وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، في اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك، وسبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية، ومنها الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن كلمة مصر تناولت التطورات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرا، وأكدت على أهمية تنفيذ المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، التي تضمنها القرار العربي المعنون بتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، الصادر عن قمة الظهران عام ألفين وثمانية عشر، والقمم العربية المتتالية.

كما أشارت كلمة مصر إلى الحاجة إلى إنجاز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية، والنأي بليبيا عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة، والاستقواء بأطراف خارجية.

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