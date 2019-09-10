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الجهيناوي يحذر من أن تصبح ليبيا مرتعا للإرهابيين 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن الملف الليبي ملف أساسي وجوهري، باعتبار أن ليبيا دولة جارة.
وعبر الجهيناوي في تصريحات لوكالة سبوتنيك، عن رغبته في أن تؤكد الدول العربية المجتمعة في القاهرة عن التزامها بضرورة وقف إطلاق النار، لمساعدة الليبيين، والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سياسي سلمي، مشيرا إلى أن بلاده مع كل الأطراف في تلك الأزمة.
وأضاف الجهيناوي أن ترحيل إرهابيين إلى ليبيا، سيؤثر على المنطقة بأسرها، محذرا من أن تصبح ليبيا مرتعا لكل الإرهابيين الذين يبحثون عن ملاذ، في ظل عدم وجود قيادة في الدولة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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