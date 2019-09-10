نشطاء وصحفيون ليبيون يطالبون بإطلاق الناشط عز الدين الوحيشي

أصدر نشطاء وصحفيون ليبيون بيانا استهجنوا فيه بأشد العبارات استمرار الاعتقال التعسفي من دون مبرر، والخطف والقبض على الهوية داخل العاصمة، واتباع سياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي، طالبوا فيه البعثة الأممية بالتدخل في قضية اختطاف الناشط عزالدين الوحيشي، في إطار اهتماماتها بالحريات العامة وحقوق الإنسان والتحقيق في السجون التي تحت سيطرة حكومة الوفاق.

كما أكدوا أن الابتزاز والخطف أصبح يطال كل فئات المجتمع.

ودعا البيان كافة المؤسسات والجهات الاعتبارية التي لها علاقة بحقوق الإنسان بالداخل والخارج، إلى بيان موقفها من هذه الأعمال المخزية، التي تأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه من قبل التنظيمات والمليشيات الظالمة في العاصمة.

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