الجراري: جمارك امساعد وراء تعطل الشاحنات على الحدود مع مصر

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إن المسؤول عن تأخير الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف في الحدود مع مصر، هي مديرية جمارك امساعد، بسبب العمل لساعات محدودة، والعطلة يومي الخميس والجمعة، معتبرا ذلك خطأ تسبب في وجود عدد كبير من الشاحنات العالقة.

وعلى صعيد آخر اعتبر الجراري قرار وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة فرض رسوم على الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع والقادمة إلى ليبيا، اعتبره قرارا خاطئا، لأن ما يدفعه سائقو هذه الشاحنات سيتم تحميله على التاجر، الذي سيحمله على المواطن المتضرر من هذه الخطوة في نهاية الأمر.

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