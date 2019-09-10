توفير قطع غيار جديدة لإحدى وحدات الكهرباء ببنغازي

أخبار ليبيا24

وفرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة قطع غيار تشغيلية للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للبدء في تشغيلها من جديد بعد توقف دام نحو أربعة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم، ربيع خليفة، إن هذه الوحدة خارج الخدمة منذ أربعة أشهر نظرًا لوجود بعض الأعطال بها وعدم وجود قطع غيار لها.

وأضاف، أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري وبعد دراسة وضع الوحدة وتحديد الأعطال فيها أعطى الأذن لتوريد قطع الغيار التشغيلية للوحدة من الخارج وبالفعل تم توفيرها وهي حاليا قيد الوصول لتركيبها.

وأفاد خليفة، أن الوحدة تعمل بقدرة إنتاجية بمقدار 150 ميغاوات.

وأكد خليفة، أن العجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية يتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات.

كما أكد أن دخول هذه الوحدة للتشغيل من جديد سينهي العجز تمامًا ولن يكون هناك طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

وناشد خليفة، المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في الترشيد في استهلاك الكهرباء.

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